رؤساء الجاليات المصرية بالخارج يطالبون بإنشاء صندوق تكافلي

طالب رؤساء الجاليات المصرية في الخارج، بإنشاء صندوق تكافلي لمساعدة أبناء مصر في الخارج الذين يتعرضون لمشكلات في البلدان التي يقيمون بها من المصريين بالخارج مثل عمليات نقل الجثامين والعديد من المطالب التي يحتاجونها في الغربة.



ومن جانبه، قال نصر مطر مسؤول الملف السياسي في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج والمقيم بالمملكة العربية السعودية، إن هناك حاجة ملحة لرعاية أبناء مصر في الخارج، وخاصة الفئات البسيطة من العمالة المصرية في الخارج، والتي يتمركز أغلبها في دول الخليج العربي والتي للمملكة العربية السعودية نصيب الأسد منها، حيث أن هناك قطاعا كبيرا من العمالة المصرية في السعودية تحتاج في الكثير من الأحيان للمساعدة، وهو ما لا يمكن أن تستطيع أن تتحمله مؤسسات الدولة في الوضع الراهن للبلاد التي تخطو خطوات هامة في طريق البناء وتحتاج للمساعدة.



وأضاف "مطر" أننا نقترح إقامة صندوق تكافلي للمصريين بالخارج حيث نرى أنه مطلب ملح لما تمر به أوضاع الجالية المصرية خاصة في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن فتح باب التبرع لهذا الصندوق سيكون خطوة أولى في طريق الحصول على رأس المال، الذي يجب أن يتم البحث عن طرق ووسائل لزيادة رأس المال بحيث لا يكْتَفى بالتبرعات التي هي مصدر غير مضمون، وغير ملزم.



وفي السياق ذاته، قال عيسى الفار رئيس اللجنة الثقافية للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج والمقيم بهولندا، إن هناك العديد من أبناء الجالية المصرية في الخارج يملكون أمولا كبيرة وإنهم يقومون بالكثير من الأعمال الخيرية، وإنهم لا يتوانوا في مساعدة أبناء مصر في الخارج، وأن تلك تقديم تلك المساعدة يفتقد للآلية المناسبة، ومن هنا تأتي أهمية إقامة صندوق تكافلي للمصريين بالخارج.



وذكر "الفار" أن هناك العديد من أبناء مصر في الخارج يقدمون الكثير من المساعدات في الكثير من القرى والأماكن الأكثر احتياجا في مصر، وإنهم على استعداد لمساعدة زملائهم الذين يحتاجون إلى المساعدة من المصريين في الخارج، وإنه حال تم فتح باب التبرعات في هذا المجال فإن التبرعات ستصل إلى سقف غير مسبوق نظرا لزيادة أعداد المصريين المتواجدين في الخارج.



وطالب "الفار" وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بتبني هذا المشروع الذي فيه فائدة كبيرة على قطاع كبير من العمالة المصرية البسيطة والتي يوجد أغلبها في دول الخليج العربي، وبعضهم أيضا في الدول الغربية، وإن كان عددهم قليل، نظرا لتمتعهم بقوانين الحماية الاجتماعية في تلك الدول التي تضمن لكل من بعيش على أرضها حياة كريمة، ولا تعرضه لمثل ما يتعرض العامل البسيط في الدول العربية.







