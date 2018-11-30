القاهرة : الجمعة 30 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
مصر
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:03 م

رؤساء الجاليات المصرية بالخارج يطالبون بإنشاء صندوق تكافلي

رؤساء الجاليات المصرية
وفاء علي
dostor.org/2416733

طالب رؤساء الجاليات المصرية في الخارج، بإنشاء صندوق تكافلي لمساعدة أبناء مصر في الخارج الذين يتعرضون لمشكلات في البلدان التي يقيمون بها من المصريين بالخارج مثل عمليات نقل الجثامين والعديد من المطالب التي يحتاجونها في الغربة.

ومن جانبه، قال نصر مطر مسؤول الملف السياسي في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج والمقيم بالمملكة العربية السعودية، إن هناك حاجة ملحة لرعاية أبناء مصر في الخارج، وخاصة الفئات البسيطة من العمالة المصرية في الخارج، والتي يتمركز أغلبها في دول الخليج العربي والتي للمملكة العربية السعودية نصيب الأسد منها، حيث أن هناك قطاعا كبيرا من العمالة المصرية في السعودية تحتاج في الكثير من الأحيان للمساعدة، وهو ما لا يمكن أن تستطيع أن تتحمله مؤسسات الدولة في الوضع الراهن للبلاد التي تخطو خطوات هامة في طريق البناء وتحتاج للمساعدة.

وأضاف "مطر" أننا نقترح إقامة صندوق تكافلي للمصريين بالخارج حيث نرى أنه مطلب ملح لما تمر به أوضاع الجالية المصرية خاصة في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن فتح باب التبرع لهذا الصندوق سيكون خطوة أولى في طريق الحصول على رأس المال، الذي يجب أن يتم البحث عن طرق ووسائل لزيادة رأس المال بحيث لا يكْتَفى بالتبرعات التي هي مصدر غير مضمون، وغير ملزم.

وفي السياق ذاته، قال عيسى الفار رئيس اللجنة الثقافية للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج والمقيم بهولندا، إن هناك العديد من أبناء الجالية المصرية في الخارج يملكون أمولا كبيرة وإنهم يقومون بالكثير من الأعمال الخيرية، وإنهم لا يتوانوا في مساعدة أبناء مصر في الخارج، وأن تلك تقديم تلك المساعدة يفتقد للآلية المناسبة، ومن هنا تأتي أهمية إقامة صندوق تكافلي للمصريين بالخارج.

وذكر "الفار" أن هناك العديد من أبناء مصر في الخارج يقدمون الكثير من المساعدات في الكثير من القرى والأماكن الأكثر احتياجا في مصر، وإنهم على استعداد لمساعدة زملائهم الذين يحتاجون إلى المساعدة من المصريين في الخارج، وإنه حال تم فتح باب التبرعات في هذا المجال فإن التبرعات ستصل إلى سقف غير مسبوق نظرا لزيادة أعداد المصريين المتواجدين في الخارج.

وطالب "الفار" وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بتبني هذا المشروع الذي فيه فائدة كبيرة على قطاع كبير من العمالة المصرية البسيطة والتي يوجد أغلبها في دول الخليج العربي، وبعضهم أيضا في الدول الغربية، وإن كان عددهم قليل، نظرا لتمتعهم بقوانين الحماية الاجتماعية في تلك الدول التي تضمن لكل من بعيش على أرضها حياة كريمة، ولا تعرضه لمثل ما يتعرض العامل البسيط في الدول العربية.



اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة

منذ 6 أيام

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030

منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ أقل من شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

الآن

الحكومة ترد على ادعاءات إهدار أموال المعاشات

"العصار" يبحث مجالات التعاون مع مؤسسة الصناعات العسكرية السعودية

غدا.. "سعفان" يفتتح ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل

مسئول أممى: سوريا لا تزال بعيدة جدًا عن السلام

ads
الأكثر قراءة

إحباط تهريب 346 تمثالًا أثريًا بحوزة مدير إدارة بالتربية والتعليم بالمعاش بالمنيا

الوزراء: لا صحة لحرمان أصحاب أكثر من خط محمول من الدعم

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 22 درجة

حبس أب اغتصب ابنته 6 مرات بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

ألبومات الصور

النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)

نجوم الفن على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي (صور)

حكايات الحبّيبة" على جدران كوبرى ستانلى

مريم وجيه.. أول الملتحقين بكلية الفنون الجميلة من مصابي «متلازمة داون»

نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

إحباط تهريب 346 تمثالًا أثريًا بحوزة مدير إدارة بالتربية والتعليم بالمعاش بالمنيا

الوزراء: لا صحة لحرمان أصحاب أكثر من خط محمول من الدعم

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 22 درجة

حبس أب اغتصب ابنته 6 مرات بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

كشكول

بالصور.. افتتاح معرض «التراث العالمي فى اليابان» بأسيوط

«التعليم»: توفيق أوضاع 175 طالباً من طلاب مدارس «بير السلم»

«ريادة الأعمال» ورشة عمل لطلاب جامعة سوهاج .. 13 ديسمبر

«بوليتكنيك» الإسبانية: «القاهرة» تنتج نوعية من أفضل مهندسى العالم

«نظمي عبد الحميد» عضواً لمجلس إدارة مركز البحوث الزراعية

الأمصار

"الأوقاف" تحدد خطبة جمعة اليوم على مساجد مصر وتطالب بإلتزام نصها

اتفاقية بين السعودية والأونروا بقيمة 63 ملايين دولار

سفير السعودية بمصر يقيم حفل عشاء تكريما لنظيره العراقي بالقاهرة

أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق قبل اجتماع ترامب والرئيس الصيني

خالد بن سلمان يكشف حقيقة زيارة ولي العهد السعودي لمصر وتونس وقمة G20

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

تغير المناخ يزيد الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة والموت

دراسة: "الساونا" تقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب

سلوكيات تؤخر الشفاء عند الإصابة بنزلات البرد

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة مستويات عدوى"الحصبة"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎