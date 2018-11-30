خبيرة أبراج لمواليد 1 ديسمبر: مرحلة مهمة لمراجعة النفس

يتمتع مواليد برج القوس بنكهة خاصة، وبراءة الطفولة، لكن المشاكل التي تحوم خلفهم، تتطلب منهم مزيدا من الجهد والنظام، ولديهم روح قيادية عالية، وقدرة هائلة على جذب الأخرين، وأثرة الرأي العام لموضوعاتهم.



وأكدت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، أن مواليد يوم 1 ديسمبر لديهم طموح ولديهم احتياج دائم لتحقيق نجاحات شخصية، لكن ردود أفعالعهم قد تكون متصلبة وصارمة في كثير من الأحيان.



وتابعت: هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع، وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.



ويحتاج الجوزاء، والعذراء، والميزان، والحوت، إلى الإبتعاد عن إثارة المشاكل، وتجنب النظرة الشمولية، والتصرفات الغريبة، أما القوس، والعقرب، والجدي، عليهم استغلال طاقاتهم وإمكانياتهم، والاهتمام بالأفكار البناءة.