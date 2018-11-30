النشاط غير الصناعى الصينى يتراجع لأدنى مستوى فى 15 شهرًا

تراجع النشاط غير الصناعى فى الصين إلى أدنى مستوى فى 15 شهرًا خلال نوفمبر الجاري، مع تجدد الضعف داخل قطاع البناء.



وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنى الصينى، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديرى المشتريات غير الصناعي تراجع إلى 53.4 نقطة خلال نوفمبر الجارى مقابل 53.9 نقطة المسجلة فى أكتوبر السابق له.



وتعتبر قراءة المؤشر عند هذا المستوى أعلى الحد الفاصل بين التوسع والانكماش والبالغ 50 نقطة، لكنها مع ذلك تُعد أدنى رقم فى نحو 15 شهرًا.



وحسب التقديرات، كان من المتوقع أن يتراجع النشاط غير الصناعى في الصين إلى 53.8 نقطة في نوفمبر.



ويأتي الهبوط فى النشاط غير الصناعي داخل ثانى أكبر اقتصاد حول العالم بفعل تراجع مؤشر نشاط البناء إلى 59.3 نقطة في نوفمبر مقارنة مع 63.9 نقطة المسجلة في أكتوبر.



وبالنسبة لمؤشر مديري المشتريات الخدمي، فارتفع إلى 52.4 نقطة في الشهر الجاري مقارنة مع 52.1 نقطة المسجلة في أكتوبر السابق له.



وفي بيانات منفصلة، تراجع مؤشر مديرى المشتريات الصناعي في الصين إلى مستوى 50 نقطة فى نوفمبر وهي أدنى قراءة منذ يوليو 2016 ومقارنة مع 50.2 نقطة خلال أكتوبر.



وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في الصين سوف يسجل 50.2 نقطة خلال نوفمبر.



واستقر اليوان الصينى مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 6.9434 يوان.