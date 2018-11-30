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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:02 ص

القوات الجوية الألمانية: لا يوجد سبب جنائي وراء تعطل طائرة ميركل

القوات الجوية الألمانية:
dostor.org/2416656

استبعدت القوات الجوية الألمانية اليوم الجمعة، وجود سبب جنائي وراء عطل تسبب في هبوط مفاجئ للطائرة التي كانت تحمل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة راينشه بوست الألمانية اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر أمنية أن محققين يبحثون ما إذا كان هناك أي سبب جنائي وراء تعطل طائرة "ميركل" رغم أن المصادر أضافت أن المحققين عادة ما يبحثون في كل الاتجاهات بعد أي حادث من هذا النوع.

لكن متحدثا باسم القوات الجوية قال إنه لا يوجد اشتباه في أي جريمة مضيفا "إنه فحص روتيني لمعدات بث لم تعمل".

وكانت "ميركل" في طريقها من ألمانيا إلى القمة عندما اضطرت الطائرة الحكومية إيرباص إيه 340 للهبوط في مطار كولونيا-بون في وقت متأخر أمس الخميس.

وقالت مجلة "دير شبيجل"، إن نظام الاتصالات على الطائرة تعطل بالكامل الأمر الذي أجبر الطاقم على الهبوط باستخدام هاتف متصل بالقمر صناعي على متن الطائرة.

وذكر المتحدث باسم القوات الجوية أن الطائرة لم يتسرب منها وقود قبل الهبوط في كولونيا على النقيض مما أعلن سابقا.

ووصفت "ميركل" الواقعة بأنها "عطل خطير"، ومن المقرر أن تستأنف هي ووزير المالية أولاف شولتس سفرهما إلى بوينس أيرس اليوم الجمعة لكنهما سيصلان بعد أن يبدأ قادة مجموعة العشرين مناقشاتهم.

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