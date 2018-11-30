ضبط 7 أطنان مواد خام مجهولة المصدر في مصنع مبيدات بالبحيرة

شنت مديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، بالاشتراك ومديرية التموين، حملة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة، والسلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، للوقوف على مـدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين.



وأسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، والمقدم ضياء فهمي وكيل المباحث، عن ضبط "حاتم م م " 44 سنة صاحب مصنع مبيدات "دون ترخيص" كائن بالمنطقة الصناعية بمدينة النوبارية لقيامه بإدارة مصنع لتصنيع المبيدات دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة وحيازة واستخدام مواد خام في عملية التصنيع دون بيانات أو علامات تجارية حيث تم ضبط كمية 6.800 طن مواد خام، وكذا 744 كيس مبيدات منتج نهائي.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.