الخزعلي يؤكد ضرورة استكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

كتب الخزعلي، أمين عام عصائب أهل الحق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة، على هامش لقائه يان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة: "أكدنا على ضرورة الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية من قبل كل الأطراف السياسية بترك الصراعات السياسية من أجل إكمال تشكيل الحكومة العراقية لتقوم بواجبها في توفير الخدمات".



ودعى الخزعلي كافة الأطراف السياسية إلى ترك الصراعات وإكمال تشكيل الحكومة الجديدة في العراق.



وكان المرجع الديني الأعلى علي السيستاني أكد خلال لقائه بكوبيتش أمس الخميس، ضرورة أن تتعاون الكتل السياسية مع الحكومة لتقديم خطوات حقيقية في تحسين الأوضاع.

