مدافع إيفرتون يتطلع لإسقاط ليفربول فى قمة ميرسيسايد

قال شيموس كولمان، مدافع إيفرتون، إن فريقه يحتاج إلى إثبات جدارته في أرض الملعب، الأحد المقبل، عندما يلاقي ليفربول، من أجل تحقيق أول انتصار في قمة ميرسيسايد على ملعب الأنفيلد هذا القرن.



وهيمن ليفربول على مواجهات القمة في كل الملاعب في السنوات الأخيرة، حيث لم يفز إيفرتون في 17 مباراة في كل المسابقات منذ الانتصار 2-0 في الدوري الممتاز في 2010، لكن عشاق إيفرتون لم يحتفلوا بأي انتصار على ملعب الأنفيلد منذ هدف كيفن كامبل في الفوز 1-0 بالدوري في سبتمبر 1999.



وأضاف كولمان، في تصريحات لشبكة "سكاي": كان ذلك منذ وقت طويل.. يتعين أن نتطلع للأمام وأن نساعد اللاعبين والمشجعين على تذوق طعم الفوز بمثل هذه المباريات القوية.



وأردف قائلا: "الكلام عن تنفيذ الأمور بالشكل المطلوب سهل وفعلنا ذلك على مدار الخمس أو العشر سنوات الماضية، لكن يتعين علينا أن نثبت قدراتنا في الملعب".



وسيدخل فريق المدرب ماركو سيلفا، المواجهة منتشيًا بعروضه الأخيرة الطيبة في الدوري بعد تعادله سلبيا مع تشيلسي، والفوز 1-0 على كارديف سيتي في آخر مباراتين.