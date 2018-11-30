"فيدرر" ينافس على جائزة رياضى العام فى سويسرا

ذكر موقع "وود تنس يو اس أيه"، اليوم الجمعة، أن لاعب التنس روجر فيدرر ينافس على الفوز بجائزة أفضل رياضي في سويسرا لعام 2018، والتي سيتم الإعلان عنها يوم 9 ديسمبر .



ووفقًا للموقع، فإن فيدرر يتنافس على الجائزة مع كل من بطل التزلج داريو كولونا الذي توج بها من قبل في عام 2013، وبطل سباقات الدراجات نينو شورتر ولاعب كرة اليد أندي شميد والمتزلج بيت فويز إضافة إلى زميله رامون زينهاوسرن.



وتوج فيدرر بالجائزة من قبل 7 مرات أعوام 2003 و2004 و2006 و2007 و2012 و2014 و2017.



وأحرز النجم السويسري هذا العام ألقاب أستراليا المفتوحة وروتردام وشتوتجارت وبازل، ووصل إلى صدارة التصنيف العالمي فـي فبراير الماضي.