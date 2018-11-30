ضبط 10 أطنان أعلاف مجهولة المصدر خلال حملة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، بالتعاون مع مديرية التموين.



أسفرت الحملة التي شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، من ضبط "ريمون م ح"، 42 سنة، صاحب مصنع أعلاف كائن بالمنطقه الصناعيه مدينة النوبارية لحيازته وإنتاجه مركزات أعلاف غير مدون عليها أى بيانات أو علامات تجارية، حيث تم ضبط 10 أطنان مركزات أعلاف.



تحرر المحضر اللازم غرب النوبارية وجار العرض على النيابة العامة.