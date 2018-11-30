"القومى للمرأة" يشكر الرئيس على دعمه ومساندته لبطلات مصر

يتوجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضوات وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه ومساندته الدائمة لبطلات مصر في جميع الألعاب الرياضية، وحرصه على تشجيعه لهن لما يحققنه من إنجازات رياضية متميزة، سواء على المستوى الإقليمي والدولى.



وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها بالاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس لأبطال وبطلات مصر وحرصه على تكريمه لهم، وتوجيهاته برعاية ودعم الأبطال الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر عاليا لضمان استمرارهم فى تحقيق المزيد من البطولات، مؤكدة أن مصر قادرة على صناعة الأبطال والبطلات، والحصول على بطولات عالمية وحصد مراكز متقدمة في مختلف الألعاب الرياضية.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل كلًا من المنتخب الوطنى الحاصل على بطولة العالم للفرق الاسكواش، وفريق الأنسات الفائز بالميدالية البرونزية فى كأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة بالأوليمبياد الخاص.