برشلونة يبحث عن مدافع لتعويض غياب الفرنسي صامويل أومتيتي

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي برشلونة أعطت الضوء الأخضر للبحث عن بديل مناسب لتعويض غياب الفرنسي صامويل أومتيتي الذي يعاني من إصابة قوية على مستوى الركبة اليسرى، وما زالت عودته النهائية مشكوكا فيها رغم مشاركته في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري أمام أتلتيكو مدريد.



جاء ذلك على إثر جلسة عقدت في النادي ترأسها المدير العام بيب سيجورا، وحضرها الهيكل الرياضي للبارسا كاملًا، وذلك في 18 أكتوبر الماضي، ولم يتم تسريب مقرراتها في حينها.



ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة يريد الحصول على خدمات الهولندي ماتياس دي ليخت بالصيف المقبل، ولكن النادي الكتالوني يريد تأمين دفاعه مؤقتًا خلال الـ6 أشهر المقبلة، لتعويض غيابات أومتيتي وفيرمايلين المتكررة.



وقد حددت الإدارة الرياضية لبرشلونة مواصفات المدافع المطلوب في النادي لمدة 6 أشهر فقط، وأبرزها أن يملك الكثير من الخبرة.



واعترفت إدارة النادي بصعوبة العثور على مدافع بالمواصفات المطلوبة، خاصة أن برشلونة يريده على سبيل الإعارة، مثلما كان سيحدث مع الكرواتي داريو سرنا قبل عامين.



واختتمت الصحيفة بقولها إن أبرز اللاعبين المرشحين لتغطية هذا المركز في برشلونة هما اللاعب الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، مدافع زينيت الروسي، والبرازيلي ديفيد لويز لاعب تشيلسي.