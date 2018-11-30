القاهرة : الجمعة 30 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
مصر
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:49 ص

"البوندستاج" يوافق على المشاركة فى "تأثيث" متحف إخناتون بالمنيا

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
أ ش أ
dostor.org/2416639

قال بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى ألمانيا، إن البرلمان الألماني (البوندستاج) وافق على المشاركة في تمويل "تأثيث" متحف إخناتون بالمنيا، بمبلغ قيمته 10 ملايين يورو، بسبب الجهود التي بذلتها السفارة المصرية في برلين على مدار العامين الماضيين، بالتنسيق مع أعضاء من البوندستاج البارزيين، ووزارة الآثار.

وأضاف السفير المصرى- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن جهود السفارة نجحت في تأمين موافقة "البوندستاج" بكامل هيئته فى جلسته العامة التي عقدت في نوفمبر الجاري، والخاصة بإقرار ميزانية ألمانيا لعامي (2019 - 2020)، حيث تضمنت تخصيص 10 ملايين يورو على مدار عامين لتمويل نفقات تأثيث متحف المنيا- إخناتون، الذي قامت الحكومة المصرية بإنشائه وتوقف العمل به منذ عام 2010.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق- أيضًا- في الميزانية الألمانية التي أقرها "البوندستاج" على إمكانية تخصيص مبالغ إضافية إذا تطلب تأثيث المتحف مبلغًا أكثر من 10 ملايين مليون يورو، الذي سيتم توفيره للحكومة المصرية على دفعتين.

وأشاد السفير المصري بهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الكبيرين والمستوي الرفيع الذي وصلت إليه هذه العلاقات في مختلف المجالات، ومن بينها المجالات الثقافية، منوهًا إلى أنها تؤكد أيضًا التعاون الصادق الذي أبدته كل من الخارجية الألمانية وعدد من نواب البوندستاج في الحصول على تمويل تأثيث متحف (المنيا- إخناتون) من الداخل، وما يتضمنه من نظم الإضاءة وعرض آثار "إخناتون" بأحدث الوسائل والطرق العلمية.

ولفت عبدالعاطي إلى أن إقرار المبلغ من جانب البوندستاج جاء بعد الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الماضي، وذلك يعكس ما وصل إليه مستوى التعاون الثقافي بين البلدين من تطور، ويؤكد الأولوية التي توليها مصر لتطوير وتأثيث المتاحف في المحافظات، خاصة محافظات الصعيد؛ بما يسهم في مزيد من الترويج السياحى والثقافى وخلق فرص عمل للمصريين.

ورأى السفير المصرى أنه من المرجح أن يسهم تأثيث المتحف فى الترويج السياحى فى صعيد مصر، وبصفة خاصة في المنيا، بما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل وتعريف الجيل الجديد من الشباب بالحضارة المصرية العظيمة.

وأشاد "عبدالعاطي" بالتعاون الكامل الذي أبدته وزارة الآثار المصرية في توفير كل المعلومات التي طلبها الجانب الألمانى لإقرار هذا المبلغ، والدور الذي لعبته مديرة المتحف المصري في برلين فريدريكا زايبرت في هذا الصدد من خلال مشاركتها فى اجتماعات لجنة تسيير متحف إخناتون- المنيا، بالقاهرة بشكل دوري.

كما أشاد بدور المؤسسة البروسية للتراث المنوطة بالإشراف على المتاحف الوطنية بألمانيا لدورها فى إتمام هذا التعاون.

وحول حجم التعاون المصرى الألمانى فى مجال الآثار، قال السفير المصري إن العلاقات المصرية الألمانية متميزة، ولا تقتصر فقط على التعاون في مجال التنقيب والترميم والاكتشافات الأثرية، لكنها تمتد أيضًا إلى مسألة التدريب لما للجانب الألمانى من تقدم كبير في هذا المجال.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة

منذ 5 أيام

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030

منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ أقل من شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

الآن

قيادى بفتح يطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمنى مع الاحتلال الإسرائيلى

الليلة.. حفل زياد الرحبانى بالتجمع الخامس

علماء يحذرون من بكتيريا خطيرة تعيش على الجلد

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

ads
الأكثر قراءة

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 22 درجة

حبس أب اغتصب ابنته 6 مرات بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

«وجبة الصباحية» تتسبب فى وفاة عروسين بحلوان

أوكرانيا تعتزم فسخ 40 اتفاقية مع روسيا على خلفية حادث كيرتش

ألبومات الصور

النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)

نجوم الفن على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي (صور)

حكايات الحبّيبة" على جدران كوبرى ستانلى

مريم وجيه.. أول الملتحقين بكلية الفنون الجميلة من مصابي «متلازمة داون»

نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 22 درجة

حبس أب اغتصب ابنته 6 مرات بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

«وجبة الصباحية» تتسبب فى وفاة عروسين بحلوان

أوكرانيا تعتزم فسخ 40 اتفاقية مع روسيا على خلفية حادث كيرتش

كشكول

«بوليتكنيك» الإسبانية: «القاهرة» تنتج نوعية من أفضل مهندسى العالم

«نظمي عبد الحميد» عضواً لمجلس إدارة مركز البحوث الزراعية

«تعليم الإسماعيلية»: جاهزون للمشاركة في مبادرة «100 مليون صحة»

«العدوى المقاومة للمضادات الحيوية» حملة توعوية بـ«تيودور بلهارس»

«العريش»: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة .. 5 يناير

الأمصار

خالد بن سلمان يكشف حقيقة زيارة ولي العهد السعودي لمصر وتونس وقمة G20

حكام الإمارات يشهدون احتفالية "يوم الشهيد" في أبوظبي "صور"

ندوة باريس حول الشأن اليمني: فوضى الحوثي جاذبة للإرهاب

بحضور زعماء العالم.. تعرف على أعمال مجموعة العشرين بالأرجنتين

هبوط طائرة ميركل اضطرارياً في ألمانيا

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

باعة قهوة سوريون يدافعون عن عرباتهم بشوارع القاهرة

علماء يحذرون من بكتيريا خطيرة تعيش على الجلد

لأول مرة.. ارتفاع معدل البطالة فى اليابان

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة مستويات عدوى"الحصبة"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎