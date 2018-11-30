"البوندستاج" يوافق على المشاركة فى "تأثيث" متحف إخناتون بالمنيا

قال بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى ألمانيا، إن البرلمان الألماني (البوندستاج) وافق على المشاركة في تمويل "تأثيث" متحف إخناتون بالمنيا، بمبلغ قيمته 10 ملايين يورو، بسبب الجهود التي بذلتها السفارة المصرية في برلين على مدار العامين الماضيين، بالتنسيق مع أعضاء من البوندستاج البارزيين، ووزارة الآثار.



وأضاف السفير المصرى- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن جهود السفارة نجحت في تأمين موافقة "البوندستاج" بكامل هيئته فى جلسته العامة التي عقدت في نوفمبر الجاري، والخاصة بإقرار ميزانية ألمانيا لعامي (2019 - 2020)، حيث تضمنت تخصيص 10 ملايين يورو على مدار عامين لتمويل نفقات تأثيث متحف المنيا- إخناتون، الذي قامت الحكومة المصرية بإنشائه وتوقف العمل به منذ عام 2010.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق- أيضًا- في الميزانية الألمانية التي أقرها "البوندستاج" على إمكانية تخصيص مبالغ إضافية إذا تطلب تأثيث المتحف مبلغًا أكثر من 10 ملايين مليون يورو، الذي سيتم توفيره للحكومة المصرية على دفعتين.



وأشاد السفير المصري بهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الكبيرين والمستوي الرفيع الذي وصلت إليه هذه العلاقات في مختلف المجالات، ومن بينها المجالات الثقافية، منوهًا إلى أنها تؤكد أيضًا التعاون الصادق الذي أبدته كل من الخارجية الألمانية وعدد من نواب البوندستاج في الحصول على تمويل تأثيث متحف (المنيا- إخناتون) من الداخل، وما يتضمنه من نظم الإضاءة وعرض آثار "إخناتون" بأحدث الوسائل والطرق العلمية.



ولفت عبدالعاطي إلى أن إقرار المبلغ من جانب البوندستاج جاء بعد الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الماضي، وذلك يعكس ما وصل إليه مستوى التعاون الثقافي بين البلدين من تطور، ويؤكد الأولوية التي توليها مصر لتطوير وتأثيث المتاحف في المحافظات، خاصة محافظات الصعيد؛ بما يسهم في مزيد من الترويج السياحى والثقافى وخلق فرص عمل للمصريين.



ورأى السفير المصرى أنه من المرجح أن يسهم تأثيث المتحف فى الترويج السياحى فى صعيد مصر، وبصفة خاصة في المنيا، بما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل وتعريف الجيل الجديد من الشباب بالحضارة المصرية العظيمة.



وأشاد "عبدالعاطي" بالتعاون الكامل الذي أبدته وزارة الآثار المصرية في توفير كل المعلومات التي طلبها الجانب الألمانى لإقرار هذا المبلغ، والدور الذي لعبته مديرة المتحف المصري في برلين فريدريكا زايبرت في هذا الصدد من خلال مشاركتها فى اجتماعات لجنة تسيير متحف إخناتون- المنيا، بالقاهرة بشكل دوري.



كما أشاد بدور المؤسسة البروسية للتراث المنوطة بالإشراف على المتاحف الوطنية بألمانيا لدورها فى إتمام هذا التعاون.



وحول حجم التعاون المصرى الألمانى فى مجال الآثار، قال السفير المصري إن العلاقات المصرية الألمانية متميزة، ولا تقتصر فقط على التعاون في مجال التنقيب والترميم والاكتشافات الأثرية، لكنها تمتد أيضًا إلى مسألة التدريب لما للجانب الألمانى من تقدم كبير في هذا المجال.