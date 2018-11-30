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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:48 ص

باعة قهوة سوريون يدافعون عن عرباتهم بشوارع القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2416636

يتنقل السورى أبووديع بشاحنة مشروبات ساخنة في غرب العاصمة المصرية، أملًا فى إيجاد بقعة مناسبة لركن عربته بعيدًا عن أعين السلطات خشية مصادرتها بسبب عدم امتلاكه ترخيصًا للعمل بها، مشيرًا إلى أن هذه العربة هي "باب رزقه الوحيد" لتأمين قوت عائلته.

ويتلفت الرجل النحيل البالغ من العمر ثلاثين عامًا يمنة ويسرة قائلًا: "هناك في هذا الشارع الجانبي، يمكنني التوقف حتى أستطيع إغلاق باب السيارة الخلفى إذا رأيت سيارات الجهاز"، في إشارة إلى السلطة المحلية في مدينة 6 أكتوبر في القاهرة.

وعلى غرار العديد من السوريين الذين لجأوا إلى مصر خلال السنوات الماضية، هربًا من النزاع في بلادهم، يعمل أبووديع الذي رفض الكشف عن اسمه تجنبًا للمشكلات، في قطاع تقديم المشروبات والمأكولات من خلال عربة يطلق عليها السوريون اسم "البسطة".

وبات مصدر الرزق هذا مهددًا بسبب ما تفرضه السلطات في بعض المناطق من قيود وغرامات على هذه السيارات.

ويقف الرجل ذو الشعر البني واللحية الشقراء والذي ارتدى قميصًا وسروالًا من الجينز قرب العربة، يشعل سيجارته، ويبدأ بإخراج علب شاي وقهوة وأعشاب من داخلها لإعداد المشروبات الساخنة لركاب السيارات أو المارة.

ويقول "أنا حرفتى الأساسية خياط، ولكنني أعمل على عربة إسبريسو منذ عام ونصف العام، فهى شيء نأكل من خلاله عيش.. العربة تفتح بيوت ثلاث عائلات".

لهذا السبب، لا خيار أمامه إلا المضى في عمله، والاختباء من السلطات، حسب قوله.
وتفرض السلطات المحلية في مدينة 6 اكتوبر قيودًا وغرامات على أصحاب هذه السيارات بمجرد رؤيتهم يقفون على جوانب الطرق.

ويعتمد أصحاب "البسطات" على الزبائن المصريين الذين يعانون من وضع اقتصادى سيئ ويبتاعون المشروبات بأسعار متدنية نسبيا: "القهوة التركية" بخمسة جنيهات (0.28 دولار) والشاي بثلاثة (0.17 دولار).

ويقول أبووديع الذي يعمل نحو 12 ساعة بشكل يومي على العربة: "أحيانا نضطر إلى الإغلاق لأن هذا العمل ممنوع في الشارع بأمر من الجهاز"، وهو السلطة المحلية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان.

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