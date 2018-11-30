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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:46 ص

"العصار" يبحث مع رئيس مؤسسة الصناعات العسكرية بالسعودية مجالات التعاون

الدكتور محمد العصار
الدكتور محمد العصار
أ ش أ
dostor.org/2416635

التقى الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد بن حمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة.

يأتي هذا اللقاء على هامش زيارة الوفد السعودي لمصر لحضور إفتتاح المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية (EDEX-2018) المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 3-5-12-2018، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع في مجالات التصنيع المختلفة.

وتضمن اللقاء استعراض الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وأهم المشروعات القومية ومشروعات التنمية التي تقوم بالمساهمة في تنفيذها في مصر، وتم التأكيد على ضرورة التقارب والتكامل بين الدول العربية في مجال الصناعات الدفاعية وخاصةً بين مصر والسعودية، وتم عرض مقترح بشأن تنفيذ مشروع مشترك في مجال الصناعات الكيميائية لتطوير بعض المنتجات أو استحداث منتجات جديدة، وتم الإشادة بالجناح السعودي المشارك في المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX- 2018" والمخطط إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية وأنه يوجد مشاركة من دول أخرى - الإمارات ولبنان.

وتم الإشارة إلى أنه يتبع وزارة الإنتاج الحربي قطاع للتدريب ويشتمل على مدرسة ثانوية للتعليم الفني المزدوج ومعهد فني صناعي ومجمع تكنولوجي متكامل وكلية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة ومركز لإعداد القادة والقطاع جاهز لاستقبال المتدربين حيث يتوفر فرص تدريبية في مختلف المجالات الفنية ونظم المعلومات والموارد البشرية، وأنه يتم التطوير بشكل دائم في مختلف المنشآت التدريبية والتصنيعية والبحثية التابعة للوزارة، ويتم الإستفادة من خبرات العلماء المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطبيق النظم الحديثة في مجال الثورة الصناعية الرابعة (I 4.0) في مصانع الإنتاج الحربي.

من جانبه، أشاد محمد بن حمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية بدور وزارة الإنتاج الحربي فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لديها في تصنيع منتجات مدنية متنوعة، مشيرًا إلى الإمكانيات التكنولوجية والتدريبية والبحثية المتطورة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي وما يتوافر بها من كوادر بشرية متميزة الأمر الذي يشجع على إيجاد مجال خصب للتعاون المشترك بين الجانبين والذي سيعود مردوده بالإيجاب على السعودية ومصر والمنطقة بأكملها.

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