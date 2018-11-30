"القابضة للسكر": التعاقد على 114 ألف فدان من البنجر هذا العام

أكد الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا القابضة للسكر، أن الشركة تعاقدت مع المزارعين على 114 ألف فدان من محصول بنجر السكر، مقابل 91 ألف فدان العام الماضي، متوقعا موسما زراعيا مبشرا قد تصل إنتاجيته إلى 300 ألف فدان هذا العام.



وأشار "أبواليزيد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه تم استحداث إدارة جديدة للتدريب والتطوير في الشركة، وسيتم التأهيل على أحدث الأساليب الخاصة بالإنتاج تحت ظروف الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب التدريب التحويلي للعاملين الإداريين وتطوير زراعة البنجر في محافظة كفر الشيخ



وأوضح "أبواليزيد" أن عمليات التطوير ستتم عن طريق كافة الأطراف المعنية بإنتاجية السكر، بدء من رئيس مجلس المحاصيل السكرية، ووكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، ورئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، والجمعية العامة للأراضي المستصلحة، ورئيس قطاع استصلاح الأراضي ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، ومجلس من الشركات التي تعمل في مجال الخدمات الزراعية الخاصة ببنجر السكر من تقاوي وأسمدة ومبيدات وتقاوي وميكنة زراعية، وممثل من وزارة الصناعة، بالإضافة إلى الجهات الإدارية الخاصة بشركة الدلتا للسكر.