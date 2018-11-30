إحباط محاولة تهريب 81 كيلو جرامًا من الهيروين عبر الحدود الجنوبية
تمكنت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع قوات المنطقة الجنوبية العسكرية من إحباط محاولة تهريب عبر الحدود الجنوبية؛ وضبط فرد يقود عربة عثر بداخلها على 3 جوالات بداخلها 70 لفافة تقدر بحوالى 81 كجم من مادة الهيروين المخدر.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ضد عناصر التهريب والهجرة غير الشرعية والعناصر الإرهابية.