ضبط 3500 رغيف بلدي مدعم بحوزة سائق تروسيكل بدمنهور

شنت الأجهزة الأمنية في البحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، حملة موسعة، شارك فيها ضباط إدارة شرطة التموين، استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة المواطنين.



وأسفرت الحملة عن ضبط 3500 رغيف بلدي مدعم بحوزة سائق تروسيكل، فر هاربًا بقرية إفلاقة البلد، التابعة لمركز دمنهور، في أثناء قيامه بتجميع على التروسيكل قيادته خبز بلدي مدعم، والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية والمحظور تداوله بالأسواق، لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.