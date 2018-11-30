الدوري الأمريكي: تورونتو يحسم القمة ضد غولدن ستايت بعد التمديد

حسم تورونتو رابتورز صاحب أفضل رصيد في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هذا الموسم، القمة مع حامل لقب الموسمين الماضيين غولدن ستايت ووريرز بفوز صعب بعد التمديد، رغم تسجيل لاعب الأخير كيفن دورانت 51 نقطة.

وفي أول مباراة هذا الموسم بين الفريقين الذين يتوقع العديد من المحللين أن يكونا على الموعد في الدور النهائي، تفوق تورونتو على ضيفه غولدن ستايت بنتيجة 131-128 بعد التمديد، ليعزز سجله الأفضل بين فرق الدوري، ويحقق فوزه السابع تواليا.

وحقق تورونتو فوزه الأول على غولدن ستايت منذ مارس 2014، في مباراة خرج منها دورانت الأفضل على الصعيد الفردي، بين تفوق نجم تورونتو كاوهي لينارد بالنتيجة النهائية لصالح فريقه.

وقال لينارد إن الفوز على غولدن ستايت "هو حجر أساس بالنسبة إلينا، وتمكنا من تسجيل المحاولات، التمكن من وقف (تورونتو) بضع مرات في الوقت الإضافي.. أنا سعيد لأننا فزنا".

وفي ظل تواصل غياب النجمين ستيفن كوري ودرايموند كيري بسبب الإصابة، بقي الحمل الأكبر في غولدن ستايت على عاتق دورانت في قاعة "سكوشيا بنك" في تورونتو.