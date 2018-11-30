"الحبلوسى" يشدد على دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى في العراق، اليوم الجمعة، على ضرورة دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما له من أثر إيجابى على اقتصاد العراق وتسهيل الخدمات للمواطن.



وحسب قناة "السومرية نيوز"، أعلن "الحلبوسى" وخلال لقائه رئيس مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات أشرف الدهان، دعمه لـمبادرة دوم التى من شأنها أن تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وشدد "الحلبوسى" على ضرورة النهوض بقطاع الاتصالات والمعلوماتية وتذليل العقبات التي تقف أمام تطوير هذا القطاع الحيوي ومواكبة التطورات السريعة والهائلة، الأمر الذى سيؤدى لانعاش الاقتصاد وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والمصارف والتجارة.