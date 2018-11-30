ضبط صاحبة مخبز لتصرفها في 36 طن دقيق مدعم بالبحيرة

شنت مديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، بالاشتراك ومديرية التموين، حملة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة، والسلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، للوقوف على مـدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين.



وأسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، والمقدم ضياء فهمي وكيل المباحث، عن ضبط "عبير. م. س"، 52 سنة، صاحبة مخبز بلدي كائن بقرية جزيرة نكلا التابعة لمركز شبراخيت، بتهمة الاستيلاء والتصرف في حصة المخبز من دقيق بلدي مدعم استخراج 82% والمحظور تداوله بالأسواق وبيعه بالسوق السوداء، محققة أرباح غير مشروعة.



وبمراجعة الفواتير والسجلات الخاصة بالمخبز، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين لمنطقة وسط وغرب الدلتا، تبين استيلائها وتصرفها في كمية 36.050 طن دقيق بلدي مدعم.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة.