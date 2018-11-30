تعليم الإسماعيلية: جاهزون للمشاركة فى مبادرة "100 مليون صحة"

قال الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن المديرية جاهزة للمشاركة في الحملة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي"، والتى تنطلق غدًا السبت بالإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية، حيث تم تجهيز المقرات الرئاسية والفرعية بداية من ديوان المديرية لجميع العاملين للكشف والمتابعة.



وأشار مدير المديرية إلى أهمية نشر الوعي الصحى، مؤكدًا أن بناء الإنسان المصري يبدأ بصحته، مشددًا على أهمية تضافر جهود المديرية وإداراتها والجهات المعنية، وفقا لتوجيهات اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية.



وتابع: سنشارك في توزيع الملصقات الخاصة بالحملة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي"، إلى جانب عقد الندوات والكلمات التوعوية والإرشادية عن مبادرة "100 مليون صحة"، وأهمية المشاركة والتحليل المبكر وأهدافها في الإذاعة المدرسية اليومية وتفعيل دور الإعلام التربوي لنشر الوعي.