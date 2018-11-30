إيران تسعى إلى التدخل في الشؤون الحكومية العراقية لفرض نفوذها

تسعى إيران الي التدخل في الشؤون الحكومة العراقية، وذلك بعد أن تعرقلت محاولات طهران لفرض نفوذها في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة جراء فشل الدين دعمتهم في الفوز بالاصوات الكافية لتشكيل الحكومة.



ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف البريطانية"، المرشحين أن طهران تستخدم فرق اغتيالات لإسكات منتقديها، مشيرة إلى أن "هذه الفرق نشرت بأوامر من قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في محاولة لإرهاب خصوم إيران في العراق".



ونقلت عن مسؤولين أمنيين بريطانيين يقدمون الدعم والتدريب العسكري للقوات المسلحة العراقية قولهم إن إيران ردت بإرسال عدد من فرق الاغتيالات من قوة فيلق القدس لإسكات الأصوات العراقية المنتقدة لإيران.



ولفتت الى أن "أحد أبرز الضحايا لهذه الفرق حتى الآن كان عادل شاكر التميمي، الحليف المقرب لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، والتميمي، سياسي شيعي يحمل جنسية مزدوجة عراقية وكندية، وكان يشارك في محاولات بغداد لرأب الصدع بين السنة والشيعة في العراق، كما عمل مبعوثا".

