ضبط صاحب مكتبة بحوذته 1177 بطاقة تموينية فى البحيرة

شنَّت مديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بالاشتراك مع مديرية التموين بالبحيرة، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة، وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.



وأسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط (محمد ع ا 38 سنة)، صاحب مكتبة بقرية دنشال التابعة لمركز دمنهور لقيامه بتجميع بطاقات تموينية ذكية خاصة بالمواطنين بغرض التلاعب في الحصة المقررة لهم من الخبز البلدى المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة وكذا ماكينة صرف خبز خاصة بمخبز بلدى ملك (أيمن. م. ب) كائن بذات الناحية، حيث تم ضبط 1177 بطاقة تموينية ذكية، وماكينة صرف خبز بلدي.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.