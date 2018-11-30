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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:07 ص

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 22 درجة

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
dostor.org/2416567

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء، تكون غزيرة أحيانًا على سلاسل جبال البحر الأحمر، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين.

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 22
شبين الكوم 15 22
طنطا 15 21
دمنهور 15 21
الإسكندرية 15 21
بلطيم 15 22
مطروح 13 20
السلوم 12 18
سيوة 12 20
بورسعيد 16 23
دمياط 15 23
الزقازيق 15 24
الإسماعيلية 12 23
السويس 13 23
العريش 12 22
رفح 13 22
رأس سدر 14 22
نخل 08 21
نويبع 18 22
طابا 15 22
كاترين 08 16
الطور 15 24
شرم الشيخ 19 26
الغردقة 17 27
مرسى علم 16 26
الفيوم 14 22
بنى سويف 14 22
المنيا 10 22
أسيوط 12 22
سوهاج 13 23
قنا 14 25
الأقصر 14 26
أسوان 15 27
أبوسمبل 14 26
الوادى الجديد 12 26
شلاتين 20 28
أبورماد 18 27
رأس حدربة 19 27
حلايب 21 27

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