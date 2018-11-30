موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى والقنوات الناقلة
تنطلق فى السابعة مساء اليوم الجمعة، مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى، فى إياب دور الـ16 للبطولة العربية، فى قمة مصرية خالصة بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى
وتذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى عبر قناة "أبو ظبى" الفضائية المفتوحة الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات البطولة العربية حصريًا.
نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك والاتحاد
شهدت مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى ذهاب دور الـ 16 بالبطولة العربية نجاح الأبيض فى حسم اللقاء باستاد برج العرب بهدف وحيد أحرزه الكونغولى كاسونجو؛ لذا يكفيه التعادل بأى نتيجة لضمان التأهل لدور الثمانية، بينما يبحث زعيم الثغر عن تحقيق الفوز للتأهل.