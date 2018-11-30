الأنبا مرقس يلتقى سفير مصر بالسعودية

التقي الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها مع ناصر حمدي سفير جمهورية مصر بالمملكة العربية السعودية وأعضاء السفارة وبعض من الجالية القبطية.



ويزور حاليا الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، المملكة العربية السعودية، وتقابل أمس مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى، أمين رابطة العالم الإسلامي، وذلك في مكتبه بالعاصمة السعودية، الرياض.



وقد حضر اللقاء وفد سفارة جمهورية مصر بالسعودية.



كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التقى في مارس الماضى، مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، في مقره بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.