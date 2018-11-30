اليوم.. انطلاق أعمال قمة العشرين فى الأرجنتين
تنطلق أعمال قمة مجموعة العشرين، التي تمثّل بلادهم أربعة أخماس إنتاج الاقتصاد العالمي، على مدى يومين في العاصمة الأرجنتينية، لإجراء نقاش حول سبل ضمان (التنمية العادلة والمستدامة).
تنطلق أعمال قمة مجموعة العشرين، التي تمثّل بلادهم أربعة أخماس إنتاج الاقتصاد العالمي، على مدى يومين في العاصمة الأرجنتينية، لإجراء نقاش حول سبل ضمان (التنمية العادلة والمستدامة).
حرص عدد كبير من الفنانات على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40، والمقام داخل دار الأوبرا المصرية. وتنافست الفنانات على الظهور بأجمل إطلالة خلال ظهورهن على السجادة الحمراء ...
حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل ختام القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين. وتواجد النجوم التعليمات الحمراء وتألقوا بعدد من الفساتين والبدل الخاصة بهم. يُذكر أن محمد حفظي، رئيس مهرجان ...
يمر به الآلاف يوميا، بين عشاق يتشابكون الأيدي وهم يستمتعون بمشاهد البحر وهواءه العليل، وبين أصدقاء يقضون ساعات على كورنيش البحر، يستمتعون بالأجواء الشتوية الهادئة بالإسكندرية، هذا إلى جانب العائلات ...