البابا تواضروس يستقبل راهبتين من دير بأيرلندا

مريم وجيه.. أول الملتحقين بكلية الفنون الجميلة من مصابي «متلازمة داون»

إنجاز جديد حققته الطالبة مريم وجيه، المصابة بمتلازمة داون، بعد قبول التحاقها بكلية الفنون الجميلة. كانت مريم، التى تبلغ من العمر 19 عامًا، قد حصلت على الجائزة الأولى فى ملتقى الإبداع، الذى دشنه ...