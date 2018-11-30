البابا تواضروس يستقبل راهبتين من دير بأيرلندا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس الأم فيلو مينا والأم كبريلا من دير الشهيد مار جرجس للراهبات بإيبارشية أيرلندا.
كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفدا كوريا يزور مصر حاليًا ضمن برامج تنشيط السياحة، وكذلك لتتبع مسار العائلة المقدسة.
وحدثهم قداسة البابا خلال اللقاء عن مصر وطبيعتها ونيلها وعن حضارتها العظيمة وشعبها الأصيل والأماكن السياحية التى تشتهر بها مصر، كذلك مسار العائلة المقدسة.