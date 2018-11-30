القاهرة : الجمعة 30 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
عالم
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:34 ص

قطار كورى جنوبى ينطلق إلى كوريا الشمالية ضمن جهود الربط بين الدولتين

قطار ـ أرشيفية
قطار ـ أرشيفية
وكالات
dostor.org/2416560

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن قطارًا كوريًا جنوبيًا انطلق، اليوم الجمعة، لكوريا الشمالية، حيث تسعى الدولتان إلى إعادة ربط أنظمة السكك الحديدية بينهما كجزء من جهود التقارب.

وذكرت الوكالة أن القطار، الذي يقل عشرات المسؤولين والخبراء، انطلق من "سول" وسيقوم بفحص 1200 كيلومتر من خطوط السكك الحديدة في طريقه إلى محطة بانمون بالقرب من مدينة كايسونج الحدودية في كوريا الشمالية.

ويتوقع أن تستغرق الرحلة 18 يومًا وتنتهي في 17 ديسمبر، ومن محطة بانمون تقوم قاطرة من كوريا الشمالية بجر ست عربات لمسافة 400 كيلومتر على طول خط السكك الحديدية إلى مدينة سينويجو بالقرب من الحدود الكورية الشمالية مع الصين.

ويعد ربط وتحديث السكك الحديدية والطرق جزءً من سلسلة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى تطوير العلاقات بين الكوريتين.

ووافق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في أبريل الماضي على تبني سياسة التطبيع بين الكوريتين، بما في ذلك إعادة ربط خطوط السكك الحديدية والطرق عبر الحدود.

وكانت الجارتان في حالة حرب من الناحية الفنية منذ الحرب الكورية 1953-1950.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ 3 أيام

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ 4 أيام

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ 4 أيام

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ 6 أيام

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ اسبوع

مستقبل نتنياهو

الآن

الليلة.. نسمة عبد العزيز تعزف الماريمبا بالأوبرا

الدفاع الجوى السورى: أسقطنا غالبية الأهداف المعادية المخترقة للأجواء

أسعار الخضار اليوم.. "البطاطس" بـ7 جنيهات للكيلو

الجيش اليمنى يلقى القبض على عناصر من القاعدة

ads
الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 30/ 11/ 2018

حبس أب اغتصب ابنته 6 مرات بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

«وجبة الصباحية» تتسبب فى وفاة عروسين بحلوان

روسيا تخطو نحو الاستغناء عن الدولار

ألبومات الصور

النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)

نجوم الفن على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي (صور)

حكايات الحبّيبة" على جدران كوبرى ستانلى

مريم وجيه.. أول الملتحقين بكلية الفنون الجميلة من مصابي «متلازمة داون»

نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 30/ 11/ 2018

حبس أب اغتصب ابنته 6 مرات بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

«وجبة الصباحية» تتسبب فى وفاة عروسين بحلوان

روسيا تخطو نحو الاستغناء عن الدولار

كشكول

تجارة سوهاج تختتم تدريب " ابدأ مشروعك "

"التعاون الدولي والأمن القومي" في ورشة عمل بجامعة سوهاج

نجوم كرة القدم يشهدون احتفالية نهائي "بطولة كأس من أجل مصر "بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس تشارك في حملة 100 مليون صحة

فعاليات متنوعة في اليوم الثاني لقافلة جامعة عين شمس بمحافظة بنى سويف

الأمصار

هبوط طائرة ميركل اضطرارياً في ألمانيا

البحرين تشيد بأمريكا في تفهمها للدور التخريبي لإيران

مخططات إرهابية باستعمال مواد سامة في منطقة خفض التصعيد في إدلب

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجمات معادية جنوب البلاد

الشرطة الصينية تضبط "أجمل مجرمة في البلاد" "صورة"

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

علماء يحذرون من بكتريا خطيرة تعيش على الجلد

لأول مرة.. ارتفاع معدل البطالة فى اليابان

الهند تطلق 31 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء بينها واحد متطور لمراقبة الأرض

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة مستويات عدوى"الحصبة"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎