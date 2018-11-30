"ترامب" يصل الأرجنتين لحضور قمة العشرين

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأرجنتين؛ لحضور قمة مجموعة العشرين ووصلت الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) إلى بوينس آيرس، وهبط "ترامب" من الطائرة برفقة السيدة الأولى ميلانيا، وتلاهما وزير الخارجية مايك بومبيو.



وألغى "ترامب" لقاءه المقرّر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمّة، وذلك على خلفيّة الأزمة الناشبة بين أوكرانيا وروسيا.



وجاء ذلك بعد أن كان قد صرّح في وقت سابق، أنّ قمّة مجموعة العشرين هي "وقت مناسب جدًا" للقاء بوتين.



وسيلتقي ترامب على هامش القمّة نظيره الصيني شي جينبينج وتُنبئ تصريحات ترامب المتشدّدة بأنّ القمة التي تنطلق أعمالها الجمعة وتستمر يومين، لن تكون سهلة، حيث تخيّم عليها كذلك التوتّرات الجديدة بشأن أوكرانيا، وتزايد الانقسامات بسبب سياسة ترامب بشأن التجارة والتغير المناخي.