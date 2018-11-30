إيطاليا.. إيقاف 5 سنوات لحكم ضرب لاعبًا!

نال حكم راية عقوبة الإيقاف لمدة 5 سنوات، بعدما أدين بالاعتداء قبل أيام على أحد اللاعبين خلال مباراة في دوري الدرجة الثامنة في إيطاليا.



تعود الواقعة إلى 25 نوفمبر الجاري، بين فريقي "بوجاريا" و"مونريال كالتشيو"، عندما وقع صدام بين لاعب حاول جلب الكرة بسرعة من خارج الملعب وحكم الراية؛ ليقوم على إثره الحكم بضرب اللاعب برأسه.



وتسببت الواقعة، التي وقعت بالدقيقة 69 من المباراة، في حدوث مناوشات بين جماهير الفريقين، ما أدى إلى تعطيل اللعب، ثم إلغاء المباراة لاحقا.



ومن المقرر أن تقام إعادة المباراة في الأول من ديسمبر، وفقا لما أورده موقع "فوتبول إيطاليا".