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عالم
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:30 ص

ولى العهد السعودى يلتقى رئيس وزراء الهند فى الأرجنتين

ولى العهد السعودى
ولى العهد السعودى
وكالات
dostor.org/2416555

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع، في مقر إقامته في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس دولة، رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي.

وفي بداية اللقاء رغب دولة رئيس الوزراء في نقل تحياته لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كما عبر عن شكره وتقديره للمملكة قيادة ًوشعبًا على ما تحظى به الجالية الهندية في المملكة من طيب المعاملة.

وتم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية.

وفي المجال الاستثماري، تمت مناقشة فرص الاستثمار في مجال البنية التحتية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك فرص الاستثمار في المجال الزراعي بهدف إحلال الواردات الهندية الزراعية محل الواردات الزراعية من دول أخرى إلى المملكة.

وفي مجال الطاقة، تم بحث استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاجه من النفط والمنتجات البترولية، وكذلك استثمار شركة أرامكو السعودية في قطاع تكرير النفط في الهند وبخاصة المصفاة العملاقة في الساحل الغربي للهند وفي مجال تخزين النفط، كما تم الاتفاق على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية من خلال صندوق (رؤية سوفت بانك) ومن خلال الشركات السعودية التي ستقوم بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.

وفي المجال العسكري، تم بحث استراتيجيات توطين الصناعات العسكرية والتعاون في مجال الصناعات العسكرية بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء استعراض ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين في مسار العلاقات الثنائية، كما تم استعراض الفرص المتاحة لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى الهند، وسبل تنمية التجارة البينية بين البلدين بترتيبات مستدامة وبالذات في السلع الاستراتيجية مثل الأسمدة السعودية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في القطاع الصناعي.

وقدم رئيس الوزراء الهندي الدعوة للمملكة للانضمام لمبادرة "الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية"، وأعلن ولي العهد عن قبول المملكة لهذه الدعوة.

وحضر اللقاء كل من، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح.

فيما حضر من الجانب الهندي فيجاي كيشاف قوكهيل، وزير خارجية، وشارما، وزير إضافي في مكتب رئيس الوزراء، وقوبال بقلاي، وزير دولة، ورافيش كومار، وزير دولة للإعلام الخارجي، وسانجيف كومار سنقلا وزير خاص لرئيس الوزراء، ومنهارسنه يديف نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء.

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