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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:16 ص

مركز المصالحة: خروج 30 ألف شخص من منطقة خفض التصعيد فى إدلب

مركز المصالحة: خروج
مركز المصالحة: خروج 30 ألف شخص من منطقة خفض التصعيد فى إدلب
وكالات
dostor.org/2416554

أعلن المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي، اللواء سيرجي بابوف، اليوم الجمعة، عن عودة أكثر من 30 ألف لاجئ من منطقة خفض التصعيد بإدلب إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية منذ مارس 2018.

وقال المتحدث الروسي للصحفيين: "منذ بداية الممر [الإنساني]، غادر أكثر من 30 ألف مدني".

وخلال 26-28 نوفمبر، غادر أكثر من 1.5 ألف شخص وأكثر من 60 وحدة من المعدات".

وأكد اللواء الروسي على أن هناك ثلاث نقاط عاملة للخروج من أبو الضهور، حيث يتم نشر نقطة للخدمات الغذائية ليستطيع اللاجئون الحصول على الطعام والملابس الدافئة، بالإضافة إلى مركز طبي ميداني.

يذكر أنه ينتشر في عدد من القرى والبلدات الممتدة قرب الحدود الإدارية لمحافظتي حماة وإدلب إرهابيون ينتمي أغلبهم إلى تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) وما يسمى "الحزب التركستاني" وغيرهما ويستهدفون أهالي المناطق المجاورة والبنى التحتية والمنشآت الحكومية بالقذائف الصاروخية والهاون ما يسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين أغلبهم من الأطفال والنساء وأضرار مادية في الممتلكات.

وقام تنظيم "جبهة النصرة" في إدلب السورية بنشر نحو 50 صاروخا مزودا بالمواد الكيميائية السامة في عدة جبهات وبحوزة عدة تنظيمات أخرى.

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