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عالم
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:00 ص

واشنطن تحصل على دعم الاتحاد الأوروبى لإدانة حماس فى الجمعية العامة للأمم المتحدة

أرشيفية
أرشيفية
وكالات
dostor.org/2416552

حصلت الولايات المتحدة على دعم من الاتّحاد الأوروبي لمشروع قرار يُدين إطلاق حركة المقاومة "حماس" صواريخ نحو إسرائيل، على أن يتمّ التصويت عليه مطلع الأسبوع المقبل في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، بحسب دبلوماسيّين.

وقال مصدر أوروبي طلب عدم نشر اسمه لوكالة فرانس برس إنّ "الأعضاء الـ28 في الاتّحاد الأوروبي سيدعمون النصّ الأميركي" وقال مصدر آخر إنّ تصويت الأعضاء الـ193 في الأمم المتّحدة يُمكن أن يتمّ بدءًا من الإثنين.

ونصّ المشروع الواقع في أقلّ من صفحة "يُدين حماس لإطلاقها المتكرّر لصواريخ نحو إسرائيل، وللتحريض على العنف، معرّضةً بذلك حياة المدنيّين للخطر".

كذلك "يُطالب بأن توقف حماس وكيانات أخرى بمن فيها الجهاد الإسلامي الفلسطيني كلّ الاستفزازات والأنشطة العنيفة بما في ذلك استخدام الطائرات الحارقة".

كما أنّ المسودة النهائيّة التي حصلت عليها فرانس برس تُدين "بناء بنية تحتيّة عسكرية، بما في ذلك أنفاق التسلّل إلى إسرائيل ومعدّات تُتيح إطلاق صواريخ في مناطق مدنيّة".

ويُشجّع النص "المصالحة الفلسطينيّة" ويأمل بأن تكون هناك "خطوات ملموسة" نحو توحيد قطاع غزّة والضفّة الغربيّة "تحت سيطرة السلطة الفلسطينيّة".

وخلال الأيام الأخيرة، كثّفت الولايات المتّحدة الضغوط على الأوروبيين للحصول على دعمهم لهذا النص الذي، إذا ما تمّ تبنّيه، سيُمثّل أوّل إدانة من الجمعيّة العامّة لحماس المسيطرة على غزّة منذ العام 2007.

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