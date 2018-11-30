سفير روسيا فى واشنطن: موسكو تعتزم تعزيز سيادتها دون الضرر بالولايات المتحدة

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكي، أناتولي أنطونوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تعتزم تعزيز سيادتها دون إلحاق الضرر بدول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.



وقال السفير الروسي خلال كلمة ألقاها في جامعة برينستون: "يتم تعريف روسيا في الوثائق العقائدية الأمريكية على أنها "خصم". والشعور الآن هو أنه بمساعدة العقوبات السياسية والاقتصادية، والهجمات الإعلامية، ومحاولات عزل روسيا، يريد بعض السياسيين. أن نرضخ ونجبر على تغيير سياستنا الخارجية".



وأضاف أنطونوف "أنا متأكد من أنكم ستتفهمون عزمنا على الحفاظ على السيادة الروسية وتعزيزها. ونحن لا نفعل ذلك على حساب أمن الدول الأخرى، وكذلك على الولايات المتحدة".



كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس الخميس، إلغاء لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، المقرر عقده على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، وذلك احتجاجا على الأوضاع في مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر أزوف.



وكتب "ترامب" على صفحته في تويتر، قائلا: "بناء على حقيقة أن السفن والبحارة لم تتم إعادتهم إلى أوكرانيا من روسيا، وجدت أنه سيكون من الأفضل لجميع الأطراف المعنية إلغاء اجتماعي المخطط له في الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتين. وأنا انتظر بفارغ الصبر قمة جوهرية عندما تحل هذه الأزمة".