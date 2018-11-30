لأول مرة.. ارتفاع معدل البطالة فى اليابان

تعافى الإنتاج الصناعي الياباني في أكتوبر، فيما سجلت البطالة ارتفاعا للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، حسبما ذكرت الحكومة اليوم الجمعة.



وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة٢.٩ في المئة في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، مسجلًا بذلك أول زيادة في شهرين، حسبما أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.



وتجاوزت القراءة متوسط توقعات محللين في الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "نيكي" اليومية، والبالغ ١.٢في المئة، وفي أعقاب انخفاض بنسبة ٠.٤ في المئة في سبتمبر في تلك الاثناء، ارتفع معدل البطالة في البلاد على نحو طفيف إلى ٢.٤ في المئة في أكتوبر مقابل ٢.٣ في المئة في سبتمبر، في أول زيادة خلال ثلاثة أشهر، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

