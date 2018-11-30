الجيش اليمنى يلقى القبض على عناصر من القاعدة

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، من القبض على مجموعة من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة حضرموت شرق اليمن.



وصرح المتحدث باسم المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني، هشام الجابري، في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إن قوات النخبة الحضرمية، قبضت، خلال تنفيذها عملية عسكرية لتوسيع الانتشار الأمني، على مجموعة إرهابية مكونة من تسعة أفراد، في أثناء محاولتها الفرار من موقع في مديرية يبعث غرب مدينة المكلا مركز حضرموت"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



وأشار "الجابرى" إلى أن القوات تمكنت من ضبط عبوات ناسفة وقذائف وذخائر بحوزة العناصر المقبوض عليها.