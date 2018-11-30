بالصور.. أشرف صبحى يشهد حفل ختام فعاليات ملتقى الشباب العربى

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل ختام فعاليات ملتقى الشباب العربي الأول بين الواقع والمأمول، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.



وأكد "صبحي" على تنفيذ كافة المبادرات والتوصيات الناتجة من الملتقى طالما كانت في إمكانات الوزارة، داعيا الشباب المشارك للتوجه إلى الوزارة في أي وقت لطرح مبادراتهم المختلفة.



وكانت أبرز توصيات الملتقى تنص على عقد الملتقى بشكل دوري وزيادة عدد الشباب المشارك، وأيضا عقد الملتقى في دولة عربية أخرى في العام المقبل.



كما عرض المشاركين عددًا من المبادرات أبرزهم تخصيص مكتب عربي لرعاية اللاجئين العرب في وزارة الشباب والرياضة، وأيضا تنظيم برنامج تدريبي لتأهيل الشباب العربي على مهارات القيادة برعاية الوزارة.



وشهد الملتقى عددا من الجلسات عن تحديات الأمن القومي، والنزاعات المختلفة التي تشهدها المنطقة، والمسئولية التي تقع على عاتق الشباب في الوقت الحالي.



كما نظم الملتقى عددا من الأنشطة الترفيهية والسياحية منها زيارة قصر عابدين، وحضور حفل اختتام مسرح إبداع لوزارة الشباب والرياضة الأول لمراكز الشباب.