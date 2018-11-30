القاهرة : الجمعة 30 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
الكابتن
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:03 ص

بالصور.. أشرف صبحى يشهد حفل ختام فعاليات ملتقى الشباب العربى

أشرف صبحى يشهد حفل
أشرف صبحى يشهد حفل ختام فعاليات ملتقى الشباب العربى
dostor.org/2416543

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل ختام فعاليات ملتقى الشباب العربي الأول بين الواقع والمأمول، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وأكد "صبحي" على تنفيذ كافة المبادرات والتوصيات الناتجة من الملتقى طالما كانت في إمكانات الوزارة، داعيا الشباب المشارك للتوجه إلى الوزارة في أي وقت لطرح مبادراتهم المختلفة.

وكانت أبرز توصيات الملتقى تنص على عقد الملتقى بشكل دوري وزيادة عدد الشباب المشارك، وأيضا عقد الملتقى في دولة عربية أخرى في العام المقبل.

كما عرض المشاركين عددًا من المبادرات أبرزهم تخصيص مكتب عربي لرعاية اللاجئين العرب في وزارة الشباب والرياضة، وأيضا تنظيم برنامج تدريبي لتأهيل الشباب العربي على مهارات القيادة برعاية الوزارة.

وشهد الملتقى عددا من الجلسات عن تحديات الأمن القومي، والنزاعات المختلفة التي تشهدها المنطقة، والمسئولية التي تقع على عاتق الشباب في الوقت الحالي.

كما نظم الملتقى عددا من الأنشطة الترفيهية والسياحية منها زيارة قصر عابدين، وحضور حفل اختتام مسرح إبداع لوزارة الشباب والرياضة الأول لمراكز الشباب.

بالصور.. أشرف صبحى يشهد حفل ختام فعاليات ملتقى الشباب العربى
بالصور.. أشرف صبحى يشهد حفل ختام فعاليات ملتقى الشباب العربى
بالصور.. أشرف صبحى يشهد حفل ختام فعاليات ملتقى الشباب العربى
بالصور.. أشرف صبحى يشهد حفل ختام فعاليات ملتقى الشباب العربى
بالصور.. أشرف صبحى يشهد حفل ختام فعاليات ملتقى الشباب العربى
اقرأ أيضًا
منذ يوم

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان

منذ يوم

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD

منذ يوم

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت

منذ يوم

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر

الآن

إطلالات غير موفقة بختام القاهرة السينمائي (صور)

البورصة تخسر 13 مليار جنيه في أسبوع وتراجع جماعي بمؤشراتها

قبل أن تنتحر.. اقرأ هذه الدراسة للدكتور محمد المهدي

عركة شيوخ.. وثيقة: قصة سفر القارئ مصطفى إسماعيل إلى إسرائيل

ads
الأكثر قراءة

حبس أب اغتصب ابنته 6 مرات بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

«وجبة الصباحية» تتسبب فى وفاة عروسين بحلوان

والد المنتقبة قتيلة المرج: طليقها أطلق النار عليها بعد أن رفضت العودة له

التفاصيل الكاملة لوفاة عروسين ثاني أيام زواجهما بحلوان

ألبومات الصور

النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)

نجوم الفن على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي (صور)

حكايات الحبّيبة" على جدران كوبرى ستانلى

مريم وجيه.. أول الملتحقين بكلية الفنون الجميلة من مصابي «متلازمة داون»

نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

حبس أب اغتصب ابنته 6 مرات بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

«وجبة الصباحية» تتسبب فى وفاة عروسين بحلوان

والد المنتقبة قتيلة المرج: طليقها أطلق النار عليها بعد أن رفضت العودة له

التفاصيل الكاملة لوفاة عروسين ثاني أيام زواجهما بحلوان

كشكول

تجارة سوهاج تختتم تدريب " ابدأ مشروعك "

"التعاون الدولي والأمن القومي" في ورشة عمل بجامعة سوهاج

نجوم كرة القدم يشهدون احتفالية نهائي "بطولة كأس من أجل مصر "بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس تشارك في حملة 100 مليون صحة

فعاليات متنوعة في اليوم الثاني لقافلة جامعة عين شمس بمحافظة بنى سويف

الأمصار

هبوط طائرة ميركل اضطرارياً في ألمانيا

البحرين تشيد بأمريكا في تفهمها للدور التخريبي لإيران

مخططات إرهابية باستعمال مواد سامة في منطقة خفض التصعيد في إدلب

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجمات معادية جنوب البلاد

الشرطة الصينية تضبط "أجمل مجرمة في البلاد" "صورة"

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

الهند تطلق 31 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء بينها واحد متطور لمراقبة الأرض

"الكلاب".. سر الجاذبية على مواقع التواصل الاجتماعي

تقنية مبتكرة تكشف الأسلحة المخبأة تحت الملابس

مباريات
الصحة

منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة مستويات عدوى"الحصبة"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎