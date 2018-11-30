القاهرة : الجمعة 30 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
عالم
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:19 ص

كندا تعيد النظر فى وجودها الدبلوماسى بكوبا بسبب "مرض غامض"

كندا تعيد النظر فى
وكالات
dostor.org/2416537

قال مسؤولون إن كندا ستراجع وجودها الدبلوماسي في كوبا في أعقاب ظهور حالة إصابة بمرض غامض على أحد موظفي سفارتها في هافانا، في تكرار لوقائع سابقة تسببت في حيرة الباحثين في كندا والولايات المتحدة.

وفي الأسبوع المقبل، سيسافر مسؤولون كنديون كبار إلى هافانا لمراجعة العمليات الدبلوماسية الكندية في كوبا، حسبما قال مسؤول كندي كبير، مشترطا عدم الكشف عن هويته.

وقال المسؤول إنه في حين أنه من السابق لأوانه تحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها، فإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة وأضاف: "سننظر في عملياتنا.. وسنتطرق إلى تأثير هذه المعلومات الجديدة التي تلقيناها".

وذكر مسؤولون إن حالة الإصابة الجديدة، التي تم تحديدها في أوائل صيف هذا العام، ترفع مجموع المسؤولين الدبلوماسيين الكنديين وأفراد أسرهم المتضررين من المرض الغامض إلى 13، مما يثير أسئلة خطيرة حول صحة وسلامة الدبلوماسيين الكنديين في كوبا.

وأصيب موظف السفارة الكندي، الذي لم يتم الكشف عن هويته حفاظا على خصوصيته بمجموعة من الأعراض أطلقت عليها وسائل إعلام اسم "متلازمة هافانا".

وقال مسؤولون إن هذه الأعراض تشمل نزيف الأنف والغثيان والدوار وفقدان التوازن والصداع ومضاعفات تتعلق بالسمع والبصر والإرهاق.

وكان دبلوماسيون أمريكيون في كوبا أبلغوا عن أعراض غامضة مماثلة في عام 2016 وقال مسؤولون كنديون إن المسؤولين الكوبيين تعاونوا بشكل كامل في التحقيق.

موضوعات متعلقة

الذبذات الغامضة تلاحق دبلوماسيين أمريكيين من كوبا إلى الصين

أمريكا: فريق طبي لمتابعة حالات دبلوماسيين "الغامضة" في كوبا والصين

إعادة دبلوماسيين أمريكيين من الصين بسبب مخاوف من مرض غامض

إعادة موظفين أمريكيين من الصين بعد إصابتهم بمشاكل صحية غامضة

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعات

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ 3 أيام

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ 4 أيام

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ 4 أيام

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ 6 أيام

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ اسبوع

مستقبل نتنياهو

الآن

إطلالات غير موفقة بختام القاهرة السينمائي (صور)

البورصة تخسر 13 مليار جنيه في أسبوع وتراجع جماعي بمؤشراتها

قبل أن تنتحر.. اقرأ هذه الدراسة للدكتور محمد المهدي

عركة شيوخ.. وثيقة: قصة سفر القارئ مصطفى إسماعيل إلى إسرائيل

ads
الأكثر قراءة

حبس أب اغتصب ابنته 6 مرات بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

«وجبة الصباحية» تتسبب فى وفاة عروسين بحلوان

والد المنتقبة قتيلة المرج: طليقها أطلق النار عليها بعد أن رفضت العودة له

التفاصيل الكاملة لوفاة عروسين ثاني أيام زواجهما بحلوان

ألبومات الصور

النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)

نجوم الفن على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي (صور)

حكايات الحبّيبة" على جدران كوبرى ستانلى

مريم وجيه.. أول الملتحقين بكلية الفنون الجميلة من مصابي «متلازمة داون»

نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

حبس أب اغتصب ابنته 6 مرات بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

«وجبة الصباحية» تتسبب فى وفاة عروسين بحلوان

والد المنتقبة قتيلة المرج: طليقها أطلق النار عليها بعد أن رفضت العودة له

التفاصيل الكاملة لوفاة عروسين ثاني أيام زواجهما بحلوان

كشكول

تجارة سوهاج تختتم تدريب " ابدأ مشروعك "

"التعاون الدولي والأمن القومي" في ورشة عمل بجامعة سوهاج

نجوم كرة القدم يشهدون احتفالية نهائي "بطولة كأس من أجل مصر "بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس تشارك في حملة 100 مليون صحة

فعاليات متنوعة في اليوم الثاني لقافلة جامعة عين شمس بمحافظة بنى سويف

الأمصار

هبوط طائرة ميركل اضطرارياً في ألمانيا

البحرين تشيد بأمريكا في تفهمها للدور التخريبي لإيران

مخططات إرهابية باستعمال مواد سامة في منطقة خفض التصعيد في إدلب

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجمات معادية جنوب البلاد

الشرطة الصينية تضبط "أجمل مجرمة في البلاد" "صورة"

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

الهند تطلق 31 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء بينها واحد متطور لمراقبة الأرض

"الكلاب".. سر الجاذبية على مواقع التواصل الاجتماعي

تقنية مبتكرة تكشف الأسلحة المخبأة تحت الملابس

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة مستويات عدوى"الحصبة"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎