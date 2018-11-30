القاهرة : الجمعة 30 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
فن
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:52 ص

اتهامات "جنسية" تتقاطر على المخرج الشهير لوك بيسون

اتهامات جنسية تتقاطر
وكالات
dostor.org/2416529

بدأت اتهامات بالتحرش الجنسي وسوء السلوك تتقاطر على المخرج الفرنسسي الشهير لوك بيسون؛ وذلك بعد أشهر قليلة على اتهامه من طرف الممثلة ساند فان روي باغتصابها في فندق بالعاصمة باريس.

وفي يوليو الماضي، اتهمت فان روي، 27 عامًا، بأن المخرج صاحب الـ59 عامًا، هاجمها في فندق بريستول بباريس، بعد عودته من مهرجان كان السينمائي، مشيرة إلى أنه عنفها بقوة ثم اغتصبها.

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن المجلة الفرنسية "ميديا بارت"، إن 5 اتهامات أخرى بسوء السلوك الجنسي والتعنيف أضيفت إلى اتهام ساند فان روي.

وأوضح المصدر ذاته أن بيسون في غالب الأحيان كان يطلب من "ضحاياه" عقد اجتماعات "انفرادية" في أجنحة فندقية خاصة، قبل الإقدام على فعلته.

وزعمت طالبة سابقة في مدرسة بيسون "ليكول دو لا سيتي" أن المخرج تحرش بها جنسيًا عام 2015 وتقول "ميديا بارت" إن هذه الضحية كانت الوحيدة التي تتقدم بشكاية إلى الشرطة من بين النساء الخمس المذكورات في التقرير.

وتشير تقارير إعلامية فرنسية إلى أن الاتهامات الجنسية ضد بيسون بلغت 9 ولدى بيسون ابنتان من علاقتين سابقتين، بما في ذلك واحدة مع الممثلة مايوين لو بيسكو، التي أنجبتها عندما كانت في السادسة عشر من عمرها.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهر

«فلاش باك» و«أكشن مكثف» فى أولى حلقات الجزء الثالث من «كلبش»

منذ أقل من شهر

سمية الخشاب: «ديو» مع أحمد سعد قريبًا.. و«نحت» إليسا شرف

منذ شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ شهر

سوسن بدر.. نفرتيتي السينما المصرية

منذ أقل من شهرين

سعيد شعيب يكتب مذكراته: ليلة تحرير أم كلثوم وعبدالحليم فى العراق

الآن

قبل أن تنتحر.. اقرأ هذه الدراسة للدكتور محمد المهدي

عركة شيوخ.. وثيقة: قصة سفر القارئ مصطفى إسماعيل إلى إسرائيل

الزمالك يبحث عن مسك ختام «انتصارات نوفمبر» أمام الاتحاد فى البطولة العربية

حبس أب اغتصب ابنته 6 مرات بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

ads
الأكثر قراءة

حبس أب اغتصب ابنته 6 مرات بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

«وجبة الصباحية» تتسبب فى وفاة عروسين بحلوان

والد المنتقبة قتيلة المرج: طليقها أطلق النار عليها بعد أن رفضت العودة له

التفاصيل الكاملة لوفاة عروسين ثاني أيام زواجهما بحلوان

ألبومات الصور

النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)

نجوم الفن على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي (صور)

حكايات الحبّيبة" على جدران كوبرى ستانلى

مريم وجيه.. أول الملتحقين بكلية الفنون الجميلة من مصابي «متلازمة داون»

نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

حبس أب اغتصب ابنته 6 مرات بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

«وجبة الصباحية» تتسبب فى وفاة عروسين بحلوان

والد المنتقبة قتيلة المرج: طليقها أطلق النار عليها بعد أن رفضت العودة له

التفاصيل الكاملة لوفاة عروسين ثاني أيام زواجهما بحلوان

كشكول

تجارة سوهاج تختتم تدريب " ابدأ مشروعك "

"التعاون الدولي والأمن القومي" في ورشة عمل بجامعة سوهاج

نجوم كرة القدم يشهدون احتفالية نهائي "بطولة كأس من أجل مصر "بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس تشارك في حملة 100 مليون صحة

فعاليات متنوعة في اليوم الثاني لقافلة جامعة عين شمس بمحافظة بنى سويف

الأمصار

هبوط طائرة ميركل اضطرارياً في ألمانيا

البحرين تشيد بأمريكا في تفهمها للدور التخريبي لإيران

مخططات إرهابية باستعمال مواد سامة في منطقة خفض التصعيد في إدلب

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجمات معادية جنوب البلاد

الشرطة الصينية تضبط "أجمل مجرمة في البلاد" "صورة"

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

الهند تطلق 31 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء بينها واحد متطور لمراقبة الأرض

"الكلاب".. سر الجاذبية على مواقع التواصل الاجتماعي

تقنية مبتكرة تكشف الأسلحة المخبأة تحت الملابس

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة مستويات عدوى"الحصبة"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎