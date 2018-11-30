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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:33 ص

مصدر عسكرى ينفى اختراق أى من الطائرات الإسرائيلية للأجواء السورية

مصدر عسكرى ينفى اختراق
وكالات
dostor.org/2416518

نفى مصدر عسكري اختراق أي طائرات حربية إسرائيلية للأجواء السورية مساء أمس الخميس.

وقال المصدر لوكالة انباء سبوتنيك: إن إسرائيل لا تزال ملتزمة بمعادلة الردع التي فرضتها صواريخ إس 5 (S 5) السورية بعد إسقاط طائرة (F16) الإسرائيلية وإصابة أخرى شهر فبراير الماضي، ومنذ ذلك الحين، جميع محاولات إسرائيل واعتداءاتها تجري من خارج الحدود بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة، وقد أثبتت فشلها في اختراق الدفاعات الجوية السورية.

وأضاف المصدر: إسرائيل التي خضعت لمعادلة الردع القديمة، لن تتمكن طائراتها من اختراق الأجواء السورية، وخاصة بعد تزويد الدفاعات الجوية السورية بمنظومة صواريخ إس 300 من قبل الجانب الروسي.

هذا وتصدت الدفاعات الجوية السورية مساء أمس الخميس لموجات متتالية من الأهداف الجوية المعادية فوق القنيطرة وريفي دمشق الجنوبي الغربي ودرعا الغربي، وأسقطت معظمها بدقة متناهية، بحسب ما صرح به مصدر عسكري رفيع المستوى لوكالة سبوتنيك.

وجدير بالذكر أن هذا الاعتداء الإسرائيلي الجديد، هو الأول منذ إسقاط طائرة (إيل 20) الروسية في 17 سبتمبر الماضي بسبب كمين وضعتها به 4 طائرات حربية إسرائيلية فوق المياه الإقليمية السورية، ومنذ إعلان موسكو قرارها تزويد سوريا بمنظومة صواريخ إس 300.

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