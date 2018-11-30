الخارجية الامريكية تؤكد أن حادث مضيق كيرتش غير مقبول

أعلن نائب المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة من خلال العزل، ترسل إلى روسيا إشارة واضحة إلى أن حادث مضيق كيرتش غير مقبول.



وقال بالادينو فى مؤتمر صحفى "من الواضح تماما أن ما تسعى واشنطن إليه هو عودة البحارة والسفن الأوكرانية، فالعدوان الذي شهدناه غير مقبول وتم إرسال إشارة قوية من خلال إلغاء اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".



هذا وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس الخميس، إلغاء لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، المقرر عقده على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، وذلك احتجاجا على الأوضاع في مضيق كيرش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر أزوف.