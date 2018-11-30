الكرملين يأسف لقرار الإدارة الأمريكية إلغاء اجتماع ترامب مع بوتين فى الأرجنتين

أعرب المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عن أسف الكرملين لقرار الإدارة الأمريكية إلغاء اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب.



وقال بيسكوف: "نحن نأسف على قرار الإدارة الأمريكية بإلغاء الاجتماع المزمع للرئيسين في بوينس آيرس"، مضيفا أن "هذا يعني أن مناقشة القضايا الخطيرة على جدول الأعمال الدولي والثنائي تأجلت إلى أجل غير مسمى".



هذا وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس الخميس، إلغاء لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، المقرر عقده على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، وذلك احتجاجا على الأوضاع في مضيق كيرش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر أزوف.



وكتب ترامب على حسابه بموقع تويتر قائلا: "بناء على حقيقة أن السفن والبحارة لم تتم إعادتهم إلى أوكرانيا من روسيا، وجدت أنه سيكون من الأفضل لجميع الأطراف المعنية إلغاء اجتماعي المخطط له في الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتين، وأنا انتظر بفارغ الصبر قمة جوهرية عندما تحل هذه الأزمة".