قيادى بفتح يطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمنى مع الاحتلال الإسرائيلى

أكد القيادى بحركة فتح وأستاذ العلوم السياسية بجامعتى القدس والأقصى الدكتور أيمن الرقب، أن إقدام الاحتلال الإسرائيلى على وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في مدن غلاف القدس؛ احتجاجًا على قيام السلطة بمتابعة ومطاردة مسربي العقارات في القدس للمستوطنين.



وطالب "الرقب" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، السلطة الفلسطينية بوقف كل أشكال التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي؛ تماشيًا مع قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بدلًا من التسويف والمماطلة.



وأكد "الرقب" أن التنسيق الأمني لم يعد له أي قيمة، طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي بتنكره لحق الشعب الفلسطيني ويحاصره.