الليلة.. حفل زياد الرحبانى بالتجمع الخامس

يحيي الموسيقار اللبناني زياد الرحباني، حفل موسيقي ضخم، اليوم الجمعة، على مسرح مركز المنارة بالتجمع الخامس.



ويمثل الحفل عودة الرحباني لجمهوره بعد غياب استمر 5 سنوات عن إحياء الحفلات في مصر.



ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى التاسعة والنصف مساءً، ويستمر لمدة ساعتين، ويقدم خلاله "الرحباني" مجموعة من أعماله التي لها طابع خاص في قلوب جمهوره، خاصة أنه أعد برنامجًا حافلًا بالأعمال الغنائية والموسيقية، مع فرقته الخاصة التى تضم أكثر 50 عازفًا وكورال.



يذكر أن زياد الرحباني، يضع حاليًا اللمسات النهائية على أغنيتين جديدتين لوالدته النجمة فيروز، لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.