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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:42 ص

نقيب الصيادلة ينفى إلغاء الجمعية العمومية المقرر عقدها اليوم

الدكتور محى الدين
الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2416505

نفت النقابة العامة لصيادلة مصر ما تتداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي التى تحمل اسم النقابة، من بيانات أو تصريحات على لسان مجلس نقابة الصيادلة بشأن إلغاء الجمعية العمومية المقرر عقدها اليوم الجمعة بمقر الأزبكية.

وأكد الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، أن هذه التصريحات والبيانات كاذبة جملة وتفصيلًا، فلم تصدر النقابة أي شيء بشأن الغاء الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل اسم "نقابة صيادلة مصر"، لافتًا إلى أن الصفحات الأخرى عن الصيادلة "مسروقة" ولا تمثل النقابة.

ويهيب نقيب عام الصيادلة، بوسائل الإعلام المختلفة، وجموع الصيادلة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة والحذر فيما يتم نشره وتداوله؛ نظرًا لما تحدثه الأخبار الكاذبة من بلبلة فى المجتمع وشق الصف.

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