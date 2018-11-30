338.10 دولار.. سعر طن "السكر" اليوم
تراجعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الجمعة، نحو 338.10 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 358 دولارا للطن.
تراجعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الجمعة، نحو 338.10 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 358 دولارا للطن.
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