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سياسي
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:33 م

سحر صدقي في "صالون وطن": 3 رسائل مهمة لمنتدى الشباب

النائبة سحر صدقي
النائبة سحر صدقي
محمد جعفر
dostor.org/2416479

شاركت النائبة سحر صدقي، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن، في افتتاح فعاليات ثالث جلسات "صالون وطن"، التي نظمها الحزب في محافظة قنا اليوم الخميس.

وقالت صدقي، إن منتدى شباب العالم أرسل ثلاثة رسائل مهمة للغاية أولها أن مصر بلد الأمان وستظل رغم كل ما يحاك لها من مخططات.

وأضافت: "رسالة المنتدى الثانية، هي أن مصر لديها شباب قادر علي تحمل المسئولية شباب واع وعلي قدر كبير من العلم والمعرفة، وثالث الرسائل إعادة مصر لدورها الريادي في الوطن العربي وأفريقيا والعالم".

وكشفت صدقي، خلال كلمته، عن تنظيم زيارة من شباب الحزب بالمحافظة لمتحف القوات الجوية بالقاهرة وتنظيم العديد من الدورات التدريبية لعمل السيرة الذاتية ودراسات الجدوى للمشروعات الشبابية وتوفير منح دراسية للفئة العمرية من ١٥- ٣٥ سنة تشمل الإقامة والتعليم والمصروفات.

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