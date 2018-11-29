"المسعود" يدعو أهالي دائرته لإجراء فحوصات السكر وفيروس سي

وجه النائب محمد المسعود عضو حزب مستقبل وطن، نائب بولاق والأزبكية وقصر النيل والزمالك بمحافظة القاهرة، الدعوة إلى أهالي دائرته لإجراء الكشف الطبي والعلاج لأمراض الضغط والسكر والسمنة وفيروس سي.



يأتي ذلك من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للقضاء على فيروس سي.



وقال النائب، إنه يمكن للأهالي التوجه إلى مستشفيات ومدارس الحي ومكاتبه ومقر مؤسسة المسعود الخيرية.



وأكد أن مكاتبه مزودة بالإمكانيات الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات على أهالي الدائرة.





وأشار المسعود، إلى أن مبادرة الرئيس السيسي، ستكون أحد أبرز انجازته خلال فترة حكمه، كما أنها ساهمت في تمكين المواطنين من الكشف المبكر عن الأمراض.