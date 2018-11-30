3080 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الجمعة، عند مستوياته السابقة بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3080 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الجمعة، عند مستوياته السابقة بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3080 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
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